نقل جثمان الأنبا إبيفانيوس من المستشفى لمقر دير أبو مقار بوادي النطرون

قام، صباح اليوم الثلاثاء، وفد من الكنيسة القبطية، باستلام جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار، من مشرحة مستشفى دمنهور؛ لنقله إلى مقر دير أبو مقار بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس صلوات جنازة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار العامر ببرية شيهيت بوادي النطرون، وذلك في الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الدير، حيث يواري جثمان الأسقف الراحل الثرى بمقر الدير، وفقا للطقوس الكنسية المتبعة التي تدفن الأساقفة في أديرتهم التي ترهبنوا فيها، أو الأديرة التي أشرفوا عليها.

ويشهد دير أبو مقار بوادي النطرون استنفارا أمنيا مكثفا، بنشر المتاريس وخبراء المفرقعات ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بنطاق مدينة وادي النطرون، بحضور الأجهزة الأمنية لتأمين صلاة الجنازة داخل الدير.

ويعتبر الأنبا إبيفانوس أحد تلاميذ القمص متى المسكين، حيث تولى رئاسة الدير عام 2013، حين أبدى الأنبا ميخائيل مطران أسيوط رغبته في ترك منصبه كرئيس للدير؛ نظرا لتقدُّمه في السن وبسبب صحته (93 عاما حينها)، حيث تم عمل اقتراع سري في بطاقة مختومة بخاتم الدير، وتم فرز أصوات الآباء الرهبان بدير أبو مقار «100 راهب»، والتي أدلوا بها في الدير يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2013؛ لانتخاب رئيسا للدير من بينهم.

تم الاقتراع في حضور سكرتير البابا تواضروس، القمص أنجيلوس، وجاءت نتيجة الفرز اختيار الرهبان للأب الراهب القس إبيفانيوس المقاري بأغلبية الأصوات، حسب بيان قداسة البابا.