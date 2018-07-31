قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه «سيتم اعتبارًا من الغد الموافق 1 أغسطس وحتى يوم 31 أكتوبر المقبل، إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية».

وأوضح «كمال»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أنه «سيتم إضافة المواليد الجدد، الذين وُلدوا من 1 يناير 2006 إلى 31 ديسمبر 2015، كمرحلة أولى، على أن يتم إضافة مواليد ما بعد 2015 في مراحل أخرى مقبلة».

وأضاف أنه «سيتم إغلاق باب إضافة المواليد الجدد يوم 31 أكتوبر المقبل، وسيتم خلال شهر نوفبر مراجعة وتدقيق البيانات، على أن يتم صرف التموين للمضافين اعتبارًا من أول شهر ديسمبر».

وجدد حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المراجعة المستمرة للبطاقات التموينية، وكذلك أيضًا بيانات المواطنين المتعلقة بالمواليد والوفيات.

