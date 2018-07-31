رئيس «مصر الثورة»: السيسي يراهن على قوة الشعب في تجاوز الصعاب

أشاد حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، بنتائج مؤتمر الشباب وبحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب في جامعة القاهرة.



وقال رئيس الحزب، في بيان له أمس الاثنين، إن "الرئيس يعي قدرة الشعب على تجاوز كافة الصعاب، وقوة شعب التي رددها في خطابه بالجامعة خير دليل على أنه يعول عليهم وعلى قوتهم في التصدي للشائعات الهدامة، كذلك قوة الشعب في وصول مصر في مجال التعليم والصحة لمستوى عال".



وأشار أبو العطا، إلى قول السيسي إن مصر يد تحمل السلاح ويد تبني، وهو ما يتم بالفعل، وكان من المخطط لنا أن ننشغل بالإرهاب والأحداث، ولكن قمنا بالاثنين في وقت واحد من خلال قوة الشعب والجيش والشرطة، ولكن كثير من المتربصين يريدون ألا نكمل الطريق وهذا لن يحدث.



وتابع أبو العطا: "لابد أن نعبر بوطننا ونصل إلى مصر الجديدة 2020"، مؤكدًا: "لولا وجود شخصية الرئيس السيسي وثقة الأشقاء العرب ما كانت مصر تعبر 20 شهرا من أزمات طاقة".