مقتل 7 جنود جزائريين في اشتباك عنيف مع جماعة إرهابية

ذكر موقع إخباري جزائري، يوم الإثنين، أن 7 جنود و4 "إرهابيين" قتلوا في اشتباك بين الجيش و"جماعة إرهابية"، بمنطقة بيسي ببلدة عزابة بولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصدر أمني (لم يكشف عنه) في مكان الحادث، أن "قوة من الجيش كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة قبل أن يندلع اشتباك عنيف مع جماعة إرهابية تتشكل من 15 إلى 20 عنصرا".

وأوضح ذات المصدر، أن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد آخر من الجنود حالة بعضهم حرجة، إلى جانب مقتل 4 إرهابيين واعتقال خامس، فضلا عن التحفظ على أسلحة وذخيرة.

كما أشار المصدر إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر.

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الدفاع الجزائرية يؤكد ما أورده التقرير، حتى الساعة 2300 بتوقيت جرينتش.

يشار إلى أن وزارة الدفاع، تحدثت في وقت سابق عن مقتل 3 إرهابيين إثر عملية بحث وتفتيش لا تزال متواصلة لمفرزة من الجيش، بمنطقة بيسي ببلدة عزابة، بالإضافة إلى ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، و6 خزنات ذخيرة مملوءة، دون الإشارة إلى مقتل جنود من الجيش.