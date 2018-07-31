رئيس إدارة الحدائق ينفي تعذيب الحيوانات: الأطباء البيطريين ملائكة رحمة

علق اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على ما تم تداوله من صور توضح الإساءة للحيوانات في بعض الحدائق التابعة للإدارة، قائلًا: «الصور والفديوهات المعروضة قديمة، ولا صحة لما يتردد من تعذيب الحيوانات».



وأضاف «رجائي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أمس الاثنين، «الأطباء البيطرين في الحدائق يعتبروا ملائكة رحمة على الحيوانات»، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في العديد من حدائق الحيوان بالمحافظات.



وأوضح أن حدائق الحيوان شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وخاصة منذ توليه الإدارة في عام 2016، مشيرًا إلى تطوير حديقة الحيوان بالجيزة بالتزامن مع تطوير حديقتي الإسكندرية والفيوم.



وعرضت برنامج «مساء DMC»، أمس الاثنين، تقريرًا مصورًا عن الإساءة للحيوانات داخل حدائق الحيوانات في محافظات مصر، منها حدائق الإسكندرية وبني سويف، وأسيوط، ووصفها بمعسكرات التعذيب، من خلال إغلاق فم الثعابين ما يودي بها للوفاة، فضلًا عن هزلان عام في أجسام الحيوانات، وضرب القرود بالحجارة، وتحول الحدائق إلى مقالب قمامة.



