التصديق على نتيجة انتخابات مجلس ملي وبطريركية الأرمن الأرثوذكس

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على نتيجة انتخابات هيئة مكتب المجلس الملي وأعضاء مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية وهيئة مكتب مجلس الإدارة.

ونص القرار على أن أعضاء هيئة مكتب المجس الملي لمدة عام يبدأ من 9 ديسمبر 2017 حتى 8 ديسمبر 2018، هم كلاً من ديكران فاهان الكسانيان، نائباُ لرئيس المجلس الملي، وجورج ليون ليلكيان، وكيلاً لنائب الرئيس، و أرمن هرانت كافوكجيان، سكرتيرا.

كما نص القرار على أن أعضاء مجلس إدرة البطريركية لمدة عامين متتاليين تبدأ من 9 ديسمبر 2017 حتى 8 ديسمبر 2018، هم كلاً فاري نوراير بن أوهانيان، وهاكوب سيروب هاكوب توتونجيان، وجاري باغوص كرابيت بوهلجليان، وجارييس أترين جرابيت، وكريستيان جارابيد إيليا، ورافي زهرب كاريكين خاجيك.

أما أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة الجديد لمدة عامين متتاليين تبدأ من 9 ديسمبر 2017 حتى 8 ديسمبر 2018، هم كلاً من فاري نوراير بن أوهانيان، وهاكوب سيروب هاكوب توتونجيان، وكريستيان جارابيد إيليا، وجاري باغوص كرابيت بوهلجليان.