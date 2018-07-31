تقليص عقوبة إيقاف رئيس اتحاد الكاريبي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن تقليص عقوبة إيقاف جوردون ديريك رئيس الاتحاد الكاريبي لكرة القدم بعامين لتصبح أربعة أعوام بدلا من ستة.

وذكر فيفا أن لجنة الاستئناف التابعة له صدقت على إدانة ديريك بتهم تضارب المصالح وعرض وقبول هدايا لكنها رفضت انتهاكات تتعلق بالتزامه بالتعاون وتقديم المعلومات والتعاون وتقديم التقارير.

وتم تغريم ديريك، الذي يعمل أيضا كأمين عام لاتحاد أنتيجوا وبربودا لكرة القدم 30 ألف فرانك سويسري (31 الف دولار).

وتسري عقوبة الإيقاف بحق ديريك منذ 19 سبتمبر الماضي.