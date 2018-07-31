تأجيل اعلان اسم المدير الفني الجديد للمنتخب

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تأجيل الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة والذي رحل عقب نهاية المشوار في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اجتمع اليوم في مقر الجبلاية بالجزيرة، وتم الاستقرار على تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب بعد أن حدث خلاف بين أعضاء المجلس حول اسم المدرب فى ظل تحفظ البعض على المدرب المكسيكي خافيير أجيرى بداعي تورطه فى قضية تلاعب بنتائج المباريات.

ويفاضل اتحاد الكرة بين اجيرى وكيكى فلوريس، حيث سيتم الإعلان عن اسم مدرب المنتخب الجديد خلال الساعات القادمة، والذي من المقرر أن يختار افراد جهازه المعاون ، علماً بأن اتحاد الكرة كان أعلن عن استمرار كل من محمد أبو العلا في منصب طبيب المنتخب، وكذلك الإداري محمد صلاح.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة يسارع الوقت للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يقود المنتخب الوطني ، استعداداً لمباراة النيجر المقرر لها بشهر سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.