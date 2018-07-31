يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حدث في بلاد السعادة"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وذلك الخميس الموافق 9 أغسطس في تمام التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

تدور أحداث العمل في إطار موسيقي استعراضي في اللا مكان واللا زمان حول "حطاب" فقير يرى أن أحوال بلاد السعادة لا تعجبه، فيقرر أن يذهب إلى الحاكم لكي يواجهوا بالمشكلات التي يعاني منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن بشرط، وهذا الشرط الخفي هو ما يسبب العديد من الأزمات التي تكشفها المسرحية.

"حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث وتأليف وليد يوسف وبطولة: مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني. ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم استعراضات كريمة بدير، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد و3D mapping رضا صلاح وإخراج مازن الغرباوي.