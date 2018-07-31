أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، أن أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا ستجري غدا الأربعاء، معاينة للمواقع المقترحة لإنشاء كوبري ثاني بديل على النيل؛ للاتفاق على الموقع النهائي للكوبري؛ ليصبح شمال أو جنوب كوبري النيل الحالي؛ وذلك لرفع تقرير تفصيلي بالمقترح إلى الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع، الذي عقده مع أعضاء اللجنة، أن الحل الخاص بإنشاء كوبري ثاني بديل على النيل هو الأفضل، وسيكون حلا جذريا وقاطعا لكافة المشاكل المتعلقة بالطريق، كما سيساهم الكوبري في تخفيف الضغط على كوبري النيل بمدينة المنيا، فضلا عن استقباله للسيارات ذات الحمولات الثقيلة والعالية.

حضر الاجتماع العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، والمهندسة إيفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكباري، والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا، والدكتور حمدي بديع أستاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمد مصطفى رئيس مدينة المنيا الجديدة.