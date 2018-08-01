«دعم مصر»: مرتبات النواب تصل إلى 27 ألف جنيه بالبدلات

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن برنامج الحكومة الحالية يأتي مكملًا لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي ينبغي توجيه الشكر لها لما قدمته خلال فترة توليها المسؤولية في الفترة التي شهدت تجهيز الدولة لاستيعاب الإجراءات الاقتصادية.

وأوضح «السويدي»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن 80% من ميزانية مجلس النواب تذهب لموظفي المجلس، مضيفًا أن مرتبات الأعضاء تصل إلى 27 ألف جنيه بالبدلات.

وذكر أن مصر تشهد لأول مرة مشروعات إسكان لكل الطبقات في المجتمع، مضيفًا أن الحكومة تقوم بإصلاح العديد من القطاعات التي كانت تحتاج إلى هذه الخطوة كالتموين والصحة والجمارك.

وأضاف أن هناك العديد من قضايا الضرائب، التي يتوارثها المحامون في المحاكم، ولا يتم التوصل إلى حل بشأنها، مستطردًا أن وزارة المالية فتحت الباب للمصالحات مع المخالفين لضبط الأوضاع القانونية لهم.

ولفت إلى توقعه بشأن إعادة النظر في منظومة الجمارك والضرائب خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «مصر من أقل بلاد العالم تحصيلًا للضرائب، ولم نشهد أي زيادة في الضرائب خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أهمية إذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء، حتى يستطيع المواطن متابعة النائب الذي انتخبه في دائرته، معبرًا عن رفضه لبعض النواب الذين يستخدمون إذاعة الجلسات للإعلان عن أنفسهم من خلال مواقف وشعارات تشعل حماس الناس.

وأوضح صعوبة العمل في ملف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن ينبغي مواجهته بشجاعة في ظل الإجراءات الإصلاحية الحالية التي تتم في الدولة، مضيفًا أنه لا توجد نية لطرد المستأجرين في الفترة المقبلة عند الانتهاء من هذا الملف.

ولفت إلى الحملات المضادة التي شنها البعض على قانون الإقامة والجنسية مؤخرًا، رغم مطالبة الكثير من الناس سابقًا بضرورة التوجه نحو هذا الإجراء سيرًا على خطى العديد من الدول الكبرى.