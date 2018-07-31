باراك وميشيل أوباما يخطفا الأنظار في حفل «بيونسيه»و«جاي زي»

خطف الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" وزوجته "ميشيل أوباما" الأنظار بحفل "بيونسيه" بولاية ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما تفاعلا مع الموسيقى بشكل كبير تطور إلى وصلة من الرقص.

وشوهد أوباما وزوجته وهم يستمتعان بوقتهما، ويرقصان في حالة من البهجة ولم يمنعهما أي شيء من الرقص، حتى كل الهواتف المحمولة الموجهة تجاههما لتسجيل كل لحظة.

الأمر الذي نال إعجاب الجمهور وأشادوا به من خلال نشر فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت صحيفة DailyMail البريطانية، إن المعجبين فرحوا لرؤية الرئيس الأميركي السابق يطلق العنان لأفضل خطواته الراقصة مع زوجته ميشيل، في مقصورة خاصة في FedExField في لاندوفر بولاية ماريلاند السبت 28 يوليو 2018.

وكانت عائلة أوباما ارتبطت بعلاقة صداقة مع كل من جاي زي وبيونسيه، وقد نشأت تلك العلاقة خلال فترة حكم باراك أوباما، وحضرا بيونسيه وجاي زي مرار فاعليات كثيرة في البيت الأبيض عندما كان اوباما رئيسا للبلاد، وغنت بيونسيه في حفل إعادة تنصيب اوباما في 2013 .