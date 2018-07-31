داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف 4 أجانب في طاجيكستان

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم في طاجيكستان أسفر عن مقتل أربعة دراجين أجانب، حسبما أعلن موقع "سايت" المعني برصد الجماعات الإرهابية عبر الإنترنت يوم الإثنين.



ونقل الموقع عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن الهجوم استهدف مواطنين من "التحالف الصليبي".



وقتل دراجان أمريكيان، وواحد من هولندا ورابع من سويسرا، يوم الأحد الماضي عندما انفجرت سيارة في طريق ريفي في الجمهورية السوفيتية السابقة.



وأصيب ثلاثة سياح آخرين بجروح، بينهم شخص أصيب بجروح ناجمة عن عملية طعن.



وقامت الشرطة في منطقة دانغارا – على بعد ما يقرب من 130 كيلومترا من العاصمة دوشنبه - بقتل ثلاثة من المهاجمين المشتبه بهم.



ووفقا لموقع "سايت"، هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها داعش مسؤوليته عن هجوم في طاجيكستان.



ومنذ استقلالها في عام 1991، تكافح طاجيكستان لمكافحة جرائم العصابات وتهريب المخدرات والتطرف. ويقدر عدد أعضاء الدولة الإسلامية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بما يصل إلى 10 آلاف عضو.