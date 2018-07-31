رجال الإطفاء يحرزون تقدما ضد حرائق الغابات في كاليفورنيا

تم رفع أوامر بالإخلاء بشأن بعض المجتمعات المتضررة من حرائق الغابات في كاليفورنيا، الاثنين، حيث ارتفع عدد القتلى في حرائق متعددة في الولاية إلى ثمانية.



وقال جيك كاجل من إدارة الإطفاء في ماريبوسا، في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إن رجل الإطفاء، الذي قتل بعد سقوط شجرة عليه أمس الأحد خلال مكافحته لحريق في سيكويا وكينجز ناشيونال بارك بوسط كاليفورنيا، هو الكابتن براين هيوز.



وتوفي رجل الإطفاء الأخر برادن فارني في 14 يوليو الجاري، عندما انقلبت جرافته إلى واد صغير بينما كان يكافح النيران بالقرب من متنزه يوسمايت الوطني الشهير.



وقال كاجل إن الرياح المتقلبة والأجواء الجافة والساخنة تسببت في إذكاء نيران الحريق الذي دمر 22600 هكتار، وتمت السيطرة على 30% منه حتى صباح الاثنين.



ويشتعل الحريق على بعد 315 كيلومترا شرق سان فرانسيسكو بالقرب من متنزه يوسمايت الوطني الشهير. وتم إغلاق أجزاء منه حتى الجمعة بسبب كثافة الدخان.



وقال مسؤول إنه تمت السيطرة على 20 في المئة من حريق آخر بالقرب من بلدة ريدينج، على بعد 350 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو.



وأسفر الحريق الذي يطلق عليه "كار فاير" عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم رجلا إطفاء، ودمر 966 مبنى، حسبما قالت هيئة "كالفاير" المعنية بإدارة الاستجابة الطارئة بالولاية المعرضة للحرائق.