أتليتكو مدريد يضم مدافع منتخب كولومبيا

أعلن أتليتكو مدريد الإسباني عن ضم المدافع الكولومبي سانتياجو أرياس لاعب أيندهوفن الهولندي لمدة 5 مواسم.

ويأتي التوقيع مع أرياس بعد منح "الأتلتي" الضوء الأخضر لمدافعه الكرواتي فرساليكو للإنضمام إلي إنتر ميلان الإيطالي.

وقال أتليتكو عبر موقعه الرسمي علي الإنترنت: "استطعنا التوصل مع أيندهوفن لاتفاق بشأن نقل الظهير الكولومبي سانتياجو أرياس، لمدة 5 مواسم".

وكان أرياس البالغ من العمر 26 عامًا، علي بُعد خطوات قليلة من الانتقال إلي نابولي الإيطالي قبل أن يوقع معه أتليتكو مدريد ويقطع الطريق علي النادي الإيطالي.