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أتليتكو مدريد يضم مدافع منتخب كولومبيا

عمر علام
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 11:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 11:29 م

أعلن أتليتكو مدريد الإسباني عن ضم المدافع الكولومبي سانتياجو أرياس لاعب أيندهوفن الهولندي لمدة 5 مواسم.

ويأتي التوقيع مع أرياس بعد منح "الأتلتي" الضوء الأخضر لمدافعه الكرواتي فرساليكو  للإنضمام إلي إنتر ميلان الإيطالي.

وقال أتليتكو عبر موقعه الرسمي علي الإنترنت: "استطعنا التوصل مع أيندهوفن  لاتفاق بشأن نقل الظهير الكولومبي سانتياجو أرياس، لمدة 5 مواسم".          

وكان أرياس البالغ من العمر 26 عامًا، علي بُعد خطوات قليلة من الانتقال إلي نابولي الإيطالي قبل أن يوقع معه أتليتكو مدريد ويقطع الطريق علي النادي الإيطالي.


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