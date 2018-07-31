مرتضى منصور : وكيل شيكابالا أفسد انتقاله للسعودية

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أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حزنه على انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق إلى الدوري اليوناني بالمجان.

وأكد مرتضى أنه لا يمكن للاعب كبير بحج شيكابالا الانتقال بهذه الطريقه إلى أحد أندية الدوري اليوناني دون مقابل مادي.

وتابع رئيس نادي الزمالك أن سمير عبدالتواب وكيل شيكابالا هو من افسد انتقاله للدوري السعودي، عقب قيامه بمهاجمة المسئولين مما أدى إلى تراجع النادي عن الصفقة.

وكان شيكابالا قد تم استبعاده من القائمة النهائية التي أعلنها جروس المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي، مما أدى إلى رحيله إلى الدوري اليوناني.