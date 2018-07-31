بيتزارو لاعب بريمن يتوقع اعتزاله في 2019

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قال المخضرم كلاوديو بيتزارو، المنضم مطلع هذا الأسبوع للمرة الرابعة إلى صفوف فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم ، إنه يتوقع أن الموسم المقبل سيكون الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وقال بيتزارو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء "سعيد بقدومي إلى هنا مجددا وأتمنى قضاء عام رائع. أعتقد أن الموسم سيكون الأخير لي كلاعب محترف."

ويحتل اللاعب البيروفي البالغ من العمر 39 عاما ،صدارة قائمة الهدافين الأجانب في الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 192 هدفا ، وسبق له اللعب بين صفوف بريمن في الفترات بين 1999 و2001 وبين 2008 و2012 وبين 2015 و2017 .

وتوج بيتزارو خلال مشواره حتى الآن بستة ألقاب في البوندسليجا وستة ألقاب في كاس ألمانيا ، كما فاز مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 .

وقال بيتزارو "كنت أود حقا مواصلة اللعب وأشعر بالسعادة لانضمامي مجددا إلى بريمن. استقبال الجماهير لي أمس كان رائعا."

وقضى بيتزارو الموسم الماضي ضمن صفوف كولون ، الذي هبط للدرجة الثانية ، ولم يحصل سوى على فرص محدودة في المشاركة.

واعترف فلوريان كوفيلدت المدير الفني لفيردر بريمن بأن فرص مشاركة بيتزارو ربما تكون محدودة أيضا مع الفريق لكنه سيساهم بدور مهم ، حتى من مقاعد البدلاء.

ومع ذلك ، لم يبد بيتزارو فاقدا الأمل في القيام بدور مهم داخل الملعب ، وصرح قائلا "بالطبع أرى أن دوري الأهم يأتي في اللعب. أود اللعب وصناعة الفرص. ولكنني أيضا أتطلع إلى دعم اللاعبين الأصغر سنا."