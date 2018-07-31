«طالبان» تختطف 22 مسافرا من طريق سريع في أفغانستان

اختطف مسلحو طالبان، ما لا يقل عن 22 مسافرًا من الطريق السريع، الذي يربط العاصمة الأفغانية «كابول» بمدينة «جارديز» في إقليم «باكتيا» جنوب شرقي البلاد.

وقال محمد مندوزاي قائد شرطة الإقليم، في بيان نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، إن الركاب اختطفوا في وقت متأخر الليلة الماضية، موضحا أن المختطفين جميعهم مدنيون وليس لهم أي صلة بحكومة أفغانستان.

ويعد إقليم «باكتيا» من بين المناطق الهادئة نسبيا في الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد، لكن الوضع الأمني ​​تدهور في بعض أجزاء الإقليم خلال السنوات الأخيرة.