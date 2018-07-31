2003 فرصة عمل في ملتقى التوظيف الخامس بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، افتتاح الملتقى الخامس للتوظيف، والذي يشارك فيه 35 شركة استثمارية بالمناطق الصناعية والحرة؛ لطرح نحو 2003 فرصة عمل جديدة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، بجانب العديد من الوظائف في المجالات الصناعية.

يضم الملتقى فرص تدريبية للشباب في مجالات الحاسب الآلي والمحاسبة واللغات وبعض الحرف (نجارة، وتصنيع جلود، وخياطة)، بجانب الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية من خلال جهاز تنمية الصادرات والواردات.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن الملتقى يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير القدر الأكبر من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن استراتيجية الجهاز تستهدف دعم الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لحصول الشباب على القروض لتمويل مشروعاتهم، بجانب الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، بهدف تحويله من قطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي، من خلال برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية التي تحصل على تمويلات الصندوق لإعادة إقراضها لمشروعات الشباب بالقرى.

وأشارت «جامع» إلى استعداد الجهاز لتوفير كل الإمكانات التدريبية والفنية اللازمة للعاملين في برنامج «مشروعك» الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بجميع محافظات مصر وللشباب الراغبين في الحصول على قروض لإقامة مشروعات، مضيفة أن المنح والقروض الخاصة بتمويل المشروعات بلغت نحو 41 مليار جنيه، منها 30% للمشروعات متناهية الصغر.

فيما أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لدعم ورعاية الشباب الجادين والراغبين في إقامة مشروعات استثمارية لتشجيع وتنمية الصناعة والاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج من أجل بناء وتنمية مصر من جديد.