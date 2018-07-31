خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول تدريب له مع فريقه الجديد يوفنتوس، صباح اليوم الثلاثاء بمقر تدريبات الفريق الإيطالي، بمدينة تورينو الإيطالية.

وظهر رونالدو في أولى تدريباته مع فريقه الجديد، رفقة اللاعبين المستبعدين من الجولة الإعدادية للفريق الإيطالي بالولايات المتحدة الأمريكية، أمثال باولو ديبالا، جونزالو هيجواين، خوان كوادرادو، بينتاكور ودوجلاس كوستا.

وكان النادي الإيطالي قد نشر أمس الاثنين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، يظهر وصول النجم البرتغالي إلى مقر تدريبات الفريق، في مدينة تورينو بإيطاليا.

ويتواجد بقية عناصر البيانكونيري بصحبة المدرب ماسيمو آليجري في الولايات المتحدة الأمريكية في معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

وسيبدأ رونالدو عمله تحت قيادة مدربه الجديد ماسيمو آليجري يوم 8 أغسطس المقبل حيث غاب اللاعب عن الجولة التحضيرية للنادي الايطالي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشاركته في كأس العالم في روسيا 2018.