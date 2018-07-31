اتفاقية لتوريد 6 محركات صاروخية روسية لأمريكا بحلول 2020

أعلن المدير العام لمؤسسة «إنيرجوماش» العلمية الصناعية الروسية، إيجور أربوزوف، عن أن مؤسسة «إنيرجوماش» وشركة «يونايتد لونتش ألايانس» الأمريكية أبرمتا اتفاقا جديدا بخصوص تصدير 6 محركات صاروخية من طراز «إر. دي – 180»، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى هذه المحركات لإطلاق صواريخ «أطلس».

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن أربوزوف قوله: «لقد عقدنا سابقا اتفاقية بخصوص تصدير محركات (إر.دي.-180) حتى عام 2019. إلا أن الوضع تغير مؤخرا، وسنقوم في عام 2020 بتوريد 6 محركات أخرى من طراز (إر.دي. - 180) إلى شركائنا».

وإضافة لمحركات «إ.دي. – 180»، تقوم مؤسسة «إنيرجوماش» بتوريد محركات من طراز «إر.دي. - 181».

وقامت مؤسسة «إنيرجوماش» بتصميم وتوريد المحركات من هذا النوع إلى الولايات المتحدة بمموجب اتفاقية عقدت مع شركة «أوربيتال أي.تي.كي.» في ديسمبر عام 2014. وتخصص هذه المحركات لتركيبها على صواريخ «أنتاريس» الأميركية.