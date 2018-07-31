«القاهرة» تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة بأحياء المنطقة الشمالية

حرص نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية اللواء أيمن عبدالتواب، على زيادة المساحات الخضراء في أحياء المنطقتين الشمالية والغربية، وتطبيقًا لمبادرة زراعة 1000 شجرة مثمرة بأحياء القاهرة، بدأ نقيب الزراعيين ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية في زراعة الأشجار المثمرة بحديقة روضة النيل بحي روض الفرج.

ولفت «عبدالتواب»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أهمية المبادرة واهتمام المحافظة على التنسيق مع العديد من الجهات للتوسع في المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، وحث المواطنين على الاهتمام بالزراعة خاصة الأشجار المثمرة، مشيرًا إلى الجوانب الصحية والبيئية للمواطنين الناتجة عن زيادة المساحات الخضراء، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدعم هذه المبادرة والمشاركة في زيادة المساحات الخضراء والحفاظ عليها.

وأشار «عبدالتواب»، إلى ضرورة اختيار المواقع المناسبة لتلك الأشجار داخل الحي، مضيفًا أن الأشجار التي تم وضعها من النوع المثمر منها «الليمون، والبرتقال، واليوسفي»، وتم اختيار العديد من المناطق لزراعتها بشارع أحمد حلمي وميدان الزاوية الحمراء وكوبري القبة ومدخل شبرا والخلفاوي، مطالبًا المواطنين بالحفاظ عليها ومعاونة الأجهزة التنفيذية في الأعمال وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المنطقتين الشمالية والغربية.