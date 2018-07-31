«ساركوزي» يتوسط «الحريري» و«سليمان» في حفل «كارلا بروني» بمهرجان «بيت الدين»

أحيت الفنانة الفرنسية كارلا بروني، حفلًا غنائيا مساء أمس الاثنين، ضمن فاعليات مهرجانات بيت الدين اللبنانية، بحضور زوجها الرئيس الفرنسي الأسبق ساكوزي، الذي توسط رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، بالإضافة إلى 1800 شخص، بينهم عدد من المسؤولين اللبنانيين.

وأقيم الحفل، في قصر الأمير بشير الشهابي، في بلدة بيت الدين الجبلية جنوب شرق بيروت، قدمت فيه «بروني» الإيطالية الأصل، أغاني لها من ألبوماتها الخمسة الصادرة حتى الآن، منها «جاريف آ توا» «أصل إليك»، و«لو جارسون تريست» «الفتى الحزين» التي كتبتها عن ساركوزي، و«كلكان ما دي» «أحدهم قال لي»، وعزفتها على الجيتار وهي أول أغنية لها أطلقتها عام 2002.

كما غنّت أيضا لفرقة «أبا» السويدية، وفرقة «ديبيش مود» ولريتا هيوارث وسواهم.

وقالت «بروني» بعد الحفلة مباشرة «وجودي الليلة هنا مدعاة فرح عظيم وشرف كبير، لأنها المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة الغناء في لبنان وهو بلد أعشقه».

وأعرب «ساركوزي» عن سروره بالحفل، قائلًا: «الحفلة كانت رائعة مع جمهور لبناني صديق كما كان دائما».

ودعا الرئيس الفرنسي السابق اللبنانيين إلى، «العيش بسلام، وأن يثبتوا أن العيش معا ممكن في ظل الاضطرابات والنزاعات التي تشهدها البلدان المجاورة».

وعقب الحفل، نشرت «كارلا بروني» عبر حسابها بموقع «انستجرام» صورة من الحفل معلقة: «شكرا بيروت الجميلة لترحيبك الحار».

وتستعد «كارلا» لتسجيل ألبومها الغنائي الجديد باللغة الفرنسية، بعد مرور 5 سنوات على إطلاق ألبومها السابق، ومن المنتظر صدوره في نوفمبر المقبل.

https://www.instagram.com/p/Bl45lg_h0PI/?taken-by=carlabruniofficial