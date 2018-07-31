مستشار رئيس الوزراء السوري: تركيا قوة محتلة على الأراضي السورية

قال مستشار رئيس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، إن تنديد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، باحتلال القوات التركية لمدينة عفرين، يأتي متسقًا مع مبادئ القانون الدولي التي تمنع الاحتلال والتهجير باستخدام القوة.

وأضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال التركية عملت على غزو الأراضي السورية منذ عام 2017 ، موضحًا أن السلطات السورية تنفي أي تنسيق سياسي مع القوات التركية، وتعتبرها قوات محتلة.

وذكر أن المعارضة السورية تعمل على عرقلة المشاورات في مؤتمر أستانة 10 المنعقد في «سوتشي»، مضيفًا أن هذا المؤتمر يأتي على ضوء تطورات ميدانية لصالح الدولة السورية.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين اللاجئين وبين المهاجرين رغبة في تحسين الوضع الاقتصادي، متابعًا: «وبالتالي عودة السوريين مرتبطة بتحسين وإزالة الأسباب التي أدت إلى اللجوء، ويجب أن تكون هناك جهود من أجل رفع العقوبات عن الدولة السورية والتي أضرت بالواقع الاقتصادي السوري».