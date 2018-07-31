الملا: طرح مزايدة عالمية نهاية العام للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم طرح مزايدة عالمية لأول مرة نهاية العام الحالى للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر فى ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى الذى تم تنفيذه بالمنطقة بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير، مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ مراحل مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس والذى يعتبر من المشروعات بالغة الأهمية لتقييم الفرص المتاحة فى هذه المنطقة التى تعد من أعرق مناطق الإنتاج البترولى للزيت الخام فى مصر، حسب بيان لوزارة البترول اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الملا مع فريق عمل برنامج جذب الاستثمارات فى مجال الاستكشاف والإنتاج والذى يمثل البرنامج الأول ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بحضور المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال إفريقيا ومسئولى شركة ويسترن جيكو التابعة لشركة شلمبرجير العالمية والمسئولة عن مشروعى المسح السيزمى بمنطقتى البحر الأحمر وخليج السويس.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة موقف مشروعات المسح السيزمى الإقليمى التى تنفذها الوزارة فى عدد من المناطق الاستكشافية البكر بالبحر الأحمر وغرب المتوسط، وفى المناطق المكتشفة والمنتجة كخليج السويس بهدف تحديد وتقييم المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة والتوصل إلى طبقات جيولوجية جديدة فى المناطق المنتجة بالفعل لدعم جهود استعادة معدلات الإنتاج وزيادتها من هذه المناطق.

واستعرض الملا مشروع إنشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف والإنتاج والتى تم اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى انشاءها من خلال توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية متخصصة لإنشاء بنك معلومات رقمى وخريطة استثمارية جديدة للترويج للفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما يتم تطبيقه فى كبرى الدول المنتجة عالميا بما يمكن من تعظيم قيمة البيانات الفنية الخاصة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتطويرها والترويج والتسويق عالميا لهذه الأنشطة وفق مفاهيم عصرية متطورة.

وأكد الملا أن الوزارة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البحث عن البترول والغاز وتكثيف جهود التوسع فى طرح مناطق استكشافية جديدة تحظى باحتمالات واعدة، خاصة المناطق الاستكشافية البكر كالبحر الأحمر وغرب المتوسط، مؤكدا استحداث آليات غير تقليدية ونماذج محفزة للاستثمار فى البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية فى المناطق البكر بما يؤدى إلى تحقيق أفضل النتائج.