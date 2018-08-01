طارق يحيي: هدفنا البقاء في الدوري

أعرب طارق يحيي المدير الفني لبتروجت عن عدم رضاه عن تعادل فريقه أمام الزمالك في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مبارايات الأسبوع الاول من الدوري.

وأكد يحيي في تصريحات تليفزيونية بعد انتهاء اللقاء أن هدف فريقه هذا الموسم هو البقاء في الدوري، وتقديم مستوى جيد خلال المباريات.

وأضاف: "كنا الأقرب للفوز، إلا أن خبرات لاعبي الفريق لم تمكنهم من استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال أوقات اللقاء".

وعن قلة الصفقات التي أبرمها الفريق البترولي في فترة الإنتقالات الصيفية، قال يحيي: "كثرة تواجد اللاعبين الجدد في الفريق يؤدي إلي صعوبة الإنسجام، مما يؤثر بالسلب علي الأداء".