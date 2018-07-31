مصطفى قمر يختتم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

اختتم الفنان مصطفى قمر فعاليات المهرجان الصيفي بالإسكندرية، مساء أمس الإثنين، والذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر وذلك على المسرح الروماني بكوم الدكة.



وتألق قمر وفرقته الموسيقية بباقة مختارة من أشهر أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني منها «السود عيونه، الليلة دوب، إسكندرية، سلمولي، كان ليا يوم حبيب»، وغيرها.



الجدير بالذكر أن مصطفى قمر من مواليد الإسكندرية، بدأ طريقه الفني عندما كان يغني خارج المدرجات في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة، وكانت البداية مع أغنية «ولا يا أبو خد جميل» في ألبوم منوعات لقاء النجوم.