الثلاثاء 31 يوليو 2018 4:26 ص القاهرة القاهرة 29.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

مصطفى قمر يختتم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

كتبت - هدى الساعاتي:
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 3:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 3:01 ص
اختتم الفنان مصطفى قمر فعاليات المهرجان الصيفي بالإسكندرية، مساء أمس الإثنين، والذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر وذلك على المسرح الروماني بكوم الدكة.

وتألق قمر وفرقته الموسيقية بباقة مختارة من أشهر أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني منها «السود عيونه، الليلة دوب، إسكندرية، سلمولي، كان ليا يوم حبيب»، وغيرها.

الجدير بالذكر أن مصطفى قمر من مواليد الإسكندرية، بدأ طريقه الفني عندما كان يغني خارج المدرجات في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة، وكانت البداية مع أغنية «ولا يا أبو خد جميل» في ألبوم منوعات لقاء النجوم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك