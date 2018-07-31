سليم شوشة: «الزوجة المكسيكية» رواية ثرية على المستويين الأدبي والفني

أشاد الكاتب الصحفي، محمد سليم شوشة، برواية «الزوجة المكسيكية» للدكتور إيمان يحيى، ووصفها بأنها تمثل واحدة من النماذج الإبداعية المثيرة في مجال الأدب.



وأضاف «شوشة»، خلال حفل توقيع رواية «الزوجة المكسيكية»، في مكتبة الشروق بالمهندسين، مساء الإثنين، أن الرواية تنتمي إلى سرد ما بعد الحداثة، وتشهد قصتين متوازتين من خلال أبطالها «سامي جميل، وسامنثا» من ناحية، و«يوسف إدريس وروث» حيث تتقاطع القصتان، ويمتد فيها مصيران لقصتين بدلًا من أن تكون محملة بأسئلة حول مصير قصة واحدة.



ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن الرواية جاءت ثرية على المستويين الأدبي والفني، وكتبت بلغة شعرية مقتصدة، ولم يقع مؤلفها في فخ الإسهاب، متابعًا أن أهم نقاط قوتها، كانت في استطاعة مؤلفها بالربط بينها وبين رواية «البيضاء» بسلاسة، وبجعلها تنتهي بالليلة التي يقرر يوسف إدريس كتابة رواية البيضاء.