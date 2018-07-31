سماع دوي انفجارات في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان

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أكد مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي انفجارات وطلقات نارية في مبنى لإدارة الهجرة واللاجئين بمدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

وقال شاهد عيان لقناة «تولو نيوز» الإخبارية، إن 3 مسلحين على الأقل داهموا المبنى عقب وقوع انفجار، وأكد مسؤولون أن القوات الأمنية وصلت لموقع الانفجار.

وكان مسؤولون بقطاع الصحة بإقليم ننكرهار، قد أعربوا أمس الاثنين عن قلقهم بشأن زيادة حجم الخسائر البشرية بين المدنيين خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضافوا، أن 160 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 490 آخرين في الإقليم بسبب حوادث أمنية خلال هذه الفترة.