الثلاثاء 31 يوليو 2018 1:29 ص القاهرة القاهرة 29.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

إبراهيم المعلم عن «الزوجة المكسيكية»: رواية بديعة وحية وممتعة

إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق
إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق
شيماء شناوي
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 1:23 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 1:23 ص
أعرب إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، عن سعادته بنشر رواية «الزوجة المكسيكية»، للدكتور إيمان يحيى، قائلا: «أتوقع النجاح لهذا العمل الأدبي الرفيع، ليس على المستوى المحلي، بل على المستوى العربي والعالمي».

وقال «المعلم»، خلال حفل توقيع رواية «الزوجة المكسيكية»، في مكتبة الشروق بالمهندسين، مساء الإثنين، «أرجو أن تنال الرواية حقها في اهتمام القراء؛ لأنهم أهم جائزة أدبية»، لافتًا إلى أن هذه الرواية من أهم الكتب التي صدرت هذا العام، وأرفعها في المستوى الأدبي.

واستشهد «المعلم» بما سمعه من رئيسة أكبر دار نشر بإيطالية، قائلا: «الرواية نوعان رواية (حية وأخرى ميتة)، فالرواية الحية، هي التي يستمتع بها القارئ حتى وإن لم يفهمها، وتثير قضايا في الفكر والأدب»، لافتًا إلى أن هذا الموصفات تنطبق على رواية «الزوجة المكسيكية».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشروق، أن «الزوجة المكسيكية»، رواية بديعة وحية وممتعة، وأكبر دليل على مدى الإبداع فيها هو ما أثارته منذ طرحها، وتأثيرها الإيجابي في الوسط الثقافي.

ومازح «المعلم»، د. إيمان يحيى، «ما شغلني بعد ردود الفعل الإيجابية عن الرواية، هو كيف لم التقي بهذا الكاتب وأنشر له من قبل؟، وأين كان هذا الكاتب بعيد عن دار الشروق».

وحرص على الحضور كل من: عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الدكتور محمد أبو الغار، الكاتب الصحفي، رشدي أبو الحسن، الكاتب ألبير أريه، الدكتورة فاطمة المعدول، الكاتب الصحفي محمد شعير، منى أنيس، المحرر الأدبي ورئيس تحرير دار الشروق للنشر، نانسي حبيب مساعد مدير النشر بالدار، محمد سمير مدير المكتبة، ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة البارزة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك