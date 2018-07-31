نائب برلماني يطالب بسرعة القضاء على الكلاب الضالة بطور سيناء

أعرب النائب غريب حسان نائب البرلمان، عن دائرة طور سيناء، عن استيائه من استمرار انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة طور سيناء، مؤكدًا أن هذه الكلاب أصبحت مثيرة للقلق والرعب بين الأطفال والكبار، وخاصة في قريتي الجبيل والوادي وأحياء توشكي والصناعية والنادي والزهراء.

وطالب «حسان» الجهز التنفيذي بسرعة القضاء على هذه الظاهرة لما تشكله من فزع ورعب، وخاصة في نفوس الأطفال، حيث أنها باتت تهاجم المواطنين في الشارع ولم تقتصر فقط على مهاجمة الأغنام والماعز.

ومن جانبه، قال المحاسب فوزي همام رئيس مدينة الطور، إنه يوجد تنسيق بين مجلس مدينة الطور ومديرية الطب البيطري؛ للقضاء علي هذه الظاهرة، موضحًا أنه تم شن أكثر من 9 حملات بالمدينة وتم القضاء خلالها على نحو 211 كلبا.

وأشار إلى، أن الكلاب تأتي من الجبال بحثا عن الطعام في صناديق القمامة، ونقوم بالقضاء عليها حيال تبليغ المواطنين عن ظهورها في أحد الأحياء، مؤكدًا أنه يسعى جاهدا للقضاء على هذه الظاهرة، التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وطالب رئيس المدينة جميع المواطنين بإخطار غرفة عمليات مجلس المدينة، فور رصد أي كلاب ضالة لسرعة القضاء عليها.