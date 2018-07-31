رحيل رئيس قطاع الأخبار الأسبق سمير التوني

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توفي صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامي سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، والذي يعد من الرعيل الثاني في ماسبيرو.

وشارك "التوني"، في تأسيس قطاع الأخبار، ويعتبره أبناء ماسبيرو الأب الروحي لقطاع الأخبار، واشتهر بتقيمه لجلسات مجلس الشعب على شاشة القناة الأولى، وكذلك النقل الحي للأحداث المهمة طوال فترة خدمته بالتليفزيون.

ينتمي سمير التوني، لأسرة إعلامية وفنية فهو والد المخرج معتز التوني، وشقيق الفنان الراحل محمود التوني، والإعلامية سوسن التوني رئيس الإدارة المركزية، ووالد زوجة الإعلامي عمرو الليثي.

وتشيع جنازة الإعلامي الكبير من مسجد مصطفى محمود بعد عصر اليوم الثلاثاء، ويقام العزاء غدا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.