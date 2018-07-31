يعمل الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، في الوقت الحالي إلى جانب إدارة الـ"فيسبوك"، على إضافة خاصية جديدة، تسمح للمستخدمين بإظهار مواهبهم في الغناء، فيما يشبه برامج المسابقات.

وسيكون بإمكان المستخدم من خلال تلك الخاصية، اختيار أغنية معينة وتسجيلها بصوته، وسيتم إضافتها إلى التحديث المقبل لتطبيق "فيسبوك"، على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حسب موقع "سكاي نيوز".

وتسعى الشركة بهذه الخطوة، إلى تعزيز مكانتها كأهم منصة للتواصل الاجتماعي حول العالم، وتخفيف آثار فضائح تسريب المعلومات، التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية.