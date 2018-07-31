«التموين»: نتوقع إضافة حوالي 5 ملايين مولود إلى البطاقات التموينية

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد على البطاقات التموينية يأتي في إطار عزم الوزارة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، على رأسهم أصحاب المعاشات.

وأضاف متحدث «التموين»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالات إضافة من 4 إلى 5 ملايين مولود إلى البطاقات التموينية.

وناشد المواطنين بإدخال بيانات سليمة على نظام إضافة المواليد في مكاتب التموين أو عبر الموقع الإلكتروني، متابعًا أنه يمكن للمواطن تعبئة استمارة إضافة المواليد عبر الإنترنت ثم استكمال الطلب عبر المكاتب.

وأوضح أن عملية التحقق من البيانات تجريها الوزارة على أكثر من مرحلة، مستطردًا أنه في آخر أسبوعين من شهر أكتوبر ستبدأ في تحري دقة البيانات التي استقبلتها، وفي بداية نوفمبر تبدأ في مراجعتها مع الجهات المعنية.

وذكر أن قرار إضافة المواليد على البطاقات التموينية يتضمن العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه، مؤكدًا أن تكامل قواعد البيانات بين وزارات الحكومة يسمح للوزارة بمراقبة الفئات المستحقة لإضافة المواليد.