شيخ الأزهر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهري قبل الجامعي

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس للتعليم الأزهري قبل الجامعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة العملية التعليمية، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، ووضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف جوانبها.

ووجه فضيلته بضرورة، أن يضم المجلس الجديد ممثلين لمختلف الجهات المعنية بإدارة العملية التعليمية، إضافة إلى عدد من المتخصصين والخبراء، في تطوير التعليم قبل الجامعي بما يثري عمل المجلس، ويحقق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المعاهد الأزهرية، ويرتقي بمستوى الطلاب العلمي والتربوي، ويشرف على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بشكل دائم.

ويأتي إنشاء المجلس الجديد في إطار ما يشهده قطاع المعاهد الأزهرية في السنوات الأخيرة من تجديد وتحديث، سواء على صعيد تطوير المناهج أو ضبط العملية التعليمية وانتظامها، وإدارة الامتحانات بسلاسة وانضباط، والقضاء على عمليات الغش بمختلف أنواعها.

ويختص مجلس التعليم الأزهري قبل الجامعي بإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بسير العمل في قطاع المعاهد الأزهرية، ووضع خطط الدراسة والمناهج في مختلف المراحل التعليمية، ودراسة احتياجات المناطق الأزهرية المادية والبشرية، وإقرار شروط الالتحاق والقبول بالمعاهد الأزهرية.