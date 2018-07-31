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تشجير الشوارع بحوش عيسى في البحيرة ضمن مبادرة «شوارعنا نظيفة»


نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 10:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 10:39 ص

تفقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة محمد علي خميس، حملات نظافة وتجميل المدينة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والقطاعات.

يأتي ذلك تزامنا مع مبادرة "شوارعنا نظيفة" التي أطلقتها المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بمشاركة الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والبيئة ومراكز الشباب والتي تهدف إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع وتشجير الشوارع الرئيسية وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.


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