قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن ترتيب مصر في التعليم الأساسي سيئ جدًا، حيث تحتل المركز قبل الأخير، متابعًا: «مستوى التعليم المصري لا يرضي أحد منذ سنوات طويلة».



وأضاف «مجاهد»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه لا يجوز أن تحتل مصر ترتيب أقل بكثير من دول عربية كانت تساعدها في الماضي، موضحًا أن مصر كانت أساس الحضارة والثقافة على مدار التاريخ والآن أصبحت في الترتيب قبل الأخير في التعليم.



وأوضح أن الدروس الخصوصية، وما يسمى بكليات القمة تعتبر من العوامل الأساسية لفشل المنظومة التعليمية في مصر، معقبًا: «مثال أسرة لديها طفلين تعسى لحصولهم على دروس خصوصية تؤهلهم للدخول لكليات القمة، وليس للتدريب والتمرين على إعمال العقل».



وأشاد بتخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019 للتعليم، قائلًا إن الرئيس يعي جيدًا أهمية التعليم في تقدم الدولة المصرية وبناء الإنسان.



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في ختام فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب، أول أمس الأحد، عن تخصيص عام 2019 للتعليم.



