النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة سرقة قرنية متوفٍ فى القصر العيني

استعجلت نيابة مصر القديمة وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار أحمد عز ، تقرير الطب الشرعي حول اتهام أطباء بمستشفي قصر العيني بسرقة قرنية أحد المتوفين بعد قضاء فترة العلاج بالمستشفى.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال الأطباء، وأن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة فور صدور التقرير.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من المدعو "أحمد عبد التواب" اكتشافه سرقة قرنية عين شقيقه المتوفى "محمد عبد التواب" 48 عامًا ، موظف ومقيم الخصوص، من داخل مستشفي قصر العيني، والذي توفي أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب، واتهم إدارة المستشفى بسرقة قرنيته ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغ.

تحرر محضر 5505 إداري مصر القديمة بالاتجار في الأعضاء بقسم شرطة مصر القديمةوتولت النيابة التحقيق.