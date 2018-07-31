بطلة عرض «أنا كارمن» تطالب الجمهور بدعم المسرح

استقبل مسرح أوبرا ملك ضمن فاعليات المهرجان القومى للمسرح، عرض «أنا كارمن» لفرقة مسرح الطليعة، وسط اهتمام خاص من قبل الجمهور الذى حرص على مشاهدة العرض وتحية بطلته بحفاوة شديدة.

وعقب انتهاء العرض وجهت الفنانة سماء إبراهيم بطلة العرض رسالة للجمهور تطالبه فيها بضرورة بدعم المسرح.

قالت عن العرض إنه نص مصرى خالص مستوحى من الرواية العالمية «كارمن»، وليس ترجمة له، فالمسرحية مكتوبة بالعامية، وتتناول على مدى 45 دقيقة قضية البحث عن الحرية والحب والسعادة والوعى بشكل عام، وذلك فى قالب غنائى استعراضى كوميدى.

وتابعت سماء: العمل يصلح أن يقدم فى أى وقت، لأنه يتناول القضايا بشكل إنسانى، فهو من النصوص المميزة التى تطرح موضوعات معاصرة، وقد أخرجتها بصورة تصلح لأن تقدم فى فضاءات مختلفة ما بين مسارح العلبة الإيطالى أو القاعات، وكذلك فى الساحات المفتوحة.

وأضافت: العرض يقدم «كارمن» فى الوقت الحالى، فهذه الشخصية بداخل كل أنثى تبحث عن نفسها، وقد قدمتها فى قالب غنائى كوميدى، يعتمد على عناصر الرقص والغناء والتمثيل، من خلال توليفة من الاستعراض والغناء الأوبرالى بتوزيع مصرى، بالإضافة للاستعانة بالأغنيات الشرقية.

وعن علاقتها بالعرض كمؤلفة وممثلة ومخرجة قالت: هذه تجربة تمنح المساحة للممثل أن يخرج مهاراته الخاصة، فالموضوع يحتاج بعض الحرص، حتى لا يخرج الممثل عن نطاق الدراما، لكنه يسمح ببعد النظر أن يتخذ الممثل قراره فى وقت مهم على خشبة المسرح، كما أنها تجربة تحملنى مسئولية كبيرة.

الفنانة سماء إبراهيم أشارت بأنها شاركت بالعرض فى عدد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية وحصلت على عدد من الجوائز، منها المهرجان النسوى 2018، بأكاديمية الفنون، وحصلت على جائزة أحسن تمثيل، وجمعية النقاد العالمية كأحسن عرض مونودراما، وقبلها جائزة «الفراشة» فى مهرجان «بروتفيل» للموندراما فى بولندا، وجائزة مهرجان «الفجيرة» الرابع للموندراما، ومهرجان «أيام عمان» المسرحية بالأردن، إضافة إلى مهرجان الموندراما الرابع بساقية عبدالمنعم الصاوى، والذى حصلت فيه على جوائز أفضل عرض وأفضل تمثيل وإخراج وتميز للرؤية الموسيقية.