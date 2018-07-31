بيرنلي يجدد عقد مدافعه لوتون حتى 2021

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد مدافعه مات لوتون حتى 2021.

وكان العقد الأصلي للوتون يمتد لعامين لكن بيرنلي قرر تمديد عقده لعام أخر ليبقى مع الفريق حتى 2021.

ويتطلع لوتون مدافع استون فيلا السابق للبقاء لأطول فترة من مسيرته في صفوف بيرنلي.

وقال لوتون "منذ انضمامي للفريق، ساعدني المدرب باستمرار ودون كلل من أجل تطوير قدراتي الدفاعية".

وأضاف "أدائي هنا يتطور من يوم لأخر، المدرب يحرص على الإشراف على تطور جميع اللاعبين بنفسه".

وختم بالقول "بالتأكيد خضت أفضل عامين في مسيرتي هنا في بيرنلي، استمتع حقا بالتجربة".