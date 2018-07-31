قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن «لاعبي كرة القدم في مصر لا يسددون أي شيئًا لمصلحة الضرائب».



وأوضح «سامي»، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن «لاعب كرة قدم من النجوم الكبار، انقلبت عليه الدنيا خلال الفترة الماضية، وقيل أن عقده كان بـ40 مليون جنيه، ووجدنا أن العقد بـ10 مليون، وعلى عامين ونصف، وهذا غير مضبوط، وعكس الواقع».



وأضاف أن «مصلحة الضرائب ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحصيل المستحقات من اللاعبين؛ لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وذهبنا إلى اتحاد الكرة وحصلنا على العقود»، متابعًا: «سيتم استدعاء بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ولو وصلنا إلى اتفاق سننهي الموضوع».



وناشد لاعبي كرة القدم بالذهاب بأنفسهم دون استدعاء إلى مكتبه في مصلحة الضرائب للتفاوض، قائلًا: «أي لاعب بيسمعنا دلوقتي ييجي بكرة مكتبي وهقوله شكرًا، ولو مجاش هييجي بطريقة تانية»، على حد تعبيره.



وأشار إلى قيام مصلحة الضرائب بطرح تعديل بالقانون لتحويل التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية مخلفة بالشرف والأمانة، مضيفًا: «هذا النظام تسير عليه معظم دول العالم».



