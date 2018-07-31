‎الشيخ وحمودي ينضمان لقائمة الأهلي بالموسم الجديد

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أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قيد أحمد الشيخ وأحمد حمودي في قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد 2018/2019، وذلك قبل غلق باب القيد بلحظات.

وبذلك أصبحت قائمة الأهلي تضم 25 لاعبًا بخلاف المقيدين تحت السن من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، فيما تم وضع أربعة لاعبين تحت الإنتظار.

وفيما يلي قائمة الأهلي للموسم الجديد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – أيمن أشرف – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أحمد علاء – محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد - محمد شريف – ميدو جابر – إسلام محارب أحمد الشيخ - أحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

وشملت قائمة الانتظار كلا من: جونيور أجاي - عمرو جمال – عمرو بركات.

يذكر أن عددًا من لاعبي الفريق سوف يتم قيدهم تحت السن مع قطاع الناشئين، وهم: صلاح محسن – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – باكاماني ماهلامبي – محمود الجزار – أحمد ريان – أحمد حمدي – أكرم توفيق‎