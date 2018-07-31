نائب وزير التعليم: الشباب هو الكنز الحقيقي لمصر وليس آبار البترول

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الشباب هو الكنز الحقيقي للدولة المصرية، وليس آبار البترول أو الغاز.



وأضاف «مجاهد»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أول رئيس يتناول تطور التعليم الفني بهذه الصورة، فضلًا عن شجاعته في اتخاذ القرارات الهامة، مشيرًا إلى إعلان الرئيس عن تخصيص عام 2019 للتعليم، من داخل جامعة القاهرة التي شيدت عام 1906.



وتابع: «الشباب المصري يتفوق عندما تسنح له الفرصة على أقرانه في الخارج، وعندنا معيدين حققوا تفوق هائل عندما ذهبوا للتعليم والعمل في خارج مصر»، مشيرًا إلى حصول الكثير من طلاب التعليم الفني على العديد من الجوائز العالمية.



وأشار إلى التوقعات العالمية بتحقيق مصر نمو كبير خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن اهتمام الدولة بالتعليم في إطار بناء الإنسان سيكون له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري في المستقبل.



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في ختام فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للشباب المقام في جامعة القاهرة، أمس الأحد، عن تخصيص عام 2019 للتعليم.



