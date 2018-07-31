فرانكفورت يسعى لضم مويس كين المهاجم الشاب ليوفنتوس

ابدى نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني اهتمامه بضم المهاجم الشاب مويس كين من صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وقال برونو هوبنر مدير الكرة في فرانكفورت "نعم نفكر في اللاعب".

ويرتبط مويس /18 عاما/ بعقد مع يوفنتوس وقد تكلف الصفقة خزينة فرانكفورت نحو 20 مليون يورو وفقا لصحيفة "بيلد" الألماني التي أشارت إلى أن النادي الألماني يتطلع للتعاقد مع مويس على سبيل الإعارة قبل تفعيل بند شراءه بشكل نهائي.

ويتطلع فرانكفورت لتعزيز خط هجومه في ظل الرحيل المرتقب لمهاجمه الكرواتي انتي ريبيتش وكذلك المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.