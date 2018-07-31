واصل ليفربول الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد، في فرنسا وبالتحديد من مدينة اميان، بمشاركة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وعودة بعض اللاعبين الدوليين للريدز.

وانضم النجم البرازيلي، روبيرتو فيرمينو لقائمة الفريق بعد قضاء فترة إجازته عقب خوض منافسات كأس العالم هذا الصيف. كذلك سيتواجد مع بعثة الفريق لأول مرة الوافد الجديد أليسون بيكر.

وكان يورجن كلوب قد أعلن أمس الاثنين عن قائمة الفريق التي ستسافر لفرنسا، والمكونه من 23 لاعبا، وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي: كيليهر، غرابرا، كاريوس، فان ديك، كلافان، مورينو، روبيرتسون، فيليبس، غوميز، ترينت، كلاين، ماتيب، ميلنر، نابي، فابينيو، غرويتش، لالانا، كماتشو، فينالدوم، جونز، ستوريدج، إنغز، أوريغي، شاكيري، صلاح، ماني، فيرمينو، سولانكي.

جدير بالذكر أن ليفربول قد بدأ استعداداته للموسم الجديد، بمشاركته في كاس الأبطال الدولية والتي لعب خلالها 3 مباريات أولها أمام بروسيا دورتموند،وانتهت بخسارة الريدز بنتيجة (3-1) والثانية أمام مانشستر سيتي، وفاز الليفر بنتيجة 2-1، أحرز بها هدفا بالرأس ، واختتم ليفربول مشاركاته في البطولة بالفوز على يونايتد بنتيجة 4-1.