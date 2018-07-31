مد أجل الحكم على سيد مشاغب و7 آخرين بـ«وايت نايتس» لـ14 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في قضية «تنظيم الوايت نايتس»، المتهم فيها سيد مشاغب، مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك و7 آخرين من أعضاء الرابطة، لجلسة 14 أغسطس المقبل.

والمتهمون في القضية التي تحمل رقم 94 لعام 2017 غرب القاهرة العسكرية، هم: (السيد علي فهيم والشهير بـ«سيد مشاغب» محبوس، وياسر سيد عبدالحفيظ «بوجو» محبوس، وأحمد جمال الدين بحر «مُخلى سبيله»، وعمر ماجد أحمد «هارب»، وأحمد عبدالناصر محمد «هارب»، وفهد مصطفى مغاوري «هارب»، وصلاح محمد محمد «هارب»، وحسن مجدي محيي الدين «جزرة» مودَع بمستشفى الصحة النفسية).

واتهمت النيابة «سيد مشاغب» بإنشاء وتأسيس وإدارة وتولِّي زعامة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونُسب للمتهمين التورط في حرق ستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات في مدينة نصر.