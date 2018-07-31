قالت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة أطلقت حملة قومية لترشيد واستهلاك المياه بعنوان «حافظ عليها.. تلاقيها»، وتستهدف مستخدمي المياه وعلى رأسهم المزارعين باعتبارهم أكبر مستهلك للمياه.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الوزارة ستبدأ من الأربعاء المقبل حملة توعية على مستوى المحافظات للالتقاء بالمزارعين، موضحة أنه في إطار مسابقة خاصة بترشيد استهلاك المياه، فإن الحملة ستلتقي بالمزارعين لكتابة بياناتهم التفصيلية وذكر أفضل ممارساتهم في مجال ترشيد المياه، ليتم تقييم استمارات المزارعيين من خلال لجنة خاصة.



وأوضحت أنه سيتم تصفية أسماء المزارعين لقائمة قصيرة، على أن يتم متابعتهم على الطبيعة وتقييم أنشطتهم فعليًا على أرض الواقع، منوهة أنه سيتم تسليط الضوء على المزارعين أصحاب الممارسات الناجحة في ترشيد المياه، وتوثيق ممارساتهم وتقييمها من خلال فريق من أساتذة الكليات ومراكز البحوث الزراعية والري.



