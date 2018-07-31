محمد أبو الغار: رواية «الزوجة المكسيكية» بها حس تاريخي بديع

قال الدكتور محمد أبو الغار، «قرأت الزوجة المكسيكية منذ كانت مخطوط، وتمتعت بها، وأكثر ما أثار إعجابي بها هو تناولها لشخصية أديب كبير مثل الدكتور يوسف إدريس، الذي تأثرت به تأثيرًا شديدًا».



وأضاف «أبو الغار»، خلال حفل توقيع رواية «الزوجة المكسيكية» مساء الإثنين، بمكتبة الشروق بالمهندسين، أن هناك العديد من الكتب والدرسات التي تناولت حياة الأديب يوسف إدريس، لكن «الزوجة المكسيكية»، هي أول رواية تكتب عنه، لافتًا إلى أن اختيار الكتابة عنه من جانب غامض بالنسبة للكثيرين كان اختيار موفق من الدكتور إيمان يحيى.



واختتم حديثه: «الرواية ممتعة، لا تجعل القارئ يشعر بالملل أثناء القرأة، وبها حس تاريخي بديع، يجعل لها مذاق خاص».



وحرص على الحضور كل من: عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي رشدي أبو الحسن، الكاتب ألبير أريه، الدكتورة فاطمة المعدول، الكاتب الصحفي محمد شعير، منى أنيس، المحرر الأدبي ورئيس تحرير دار الشروق للنشر، نانسي حبيب مساعد مدير النشر بالدار، محمد سمير مدير المكتبة، ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة البارزة.