قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم، جيد للغاية ويستهدف توفير خدمة تعليمية جيدة ومقبولة، مشيرًا إلى أهمية الحوار المجتمعي حول آليات التطبيق.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه من غير المعقول تطبيق نظام تعليمي جديد بدون دراسة للمشاكل المتوقعة وأزمات التنفيذ، متابعًا: «عند تطبيق مشروع قومي جديد يجب أن يكون هناك تصور لإشكاليات التنفيذ، بدلًا من الانطلاق ونحن نقول "ربنا يوفقنا"».



وأشار إلى حديثه مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حول تطوير التعليم والمشروع القومي، قائلًا إنه رجل لديه رؤية حقيقية للنهوض بالعملية التعليمية.



وأوضح أن أي عملية تغيير تواجه بقوة مضادة، ويكون على رأس المعترضين، المنتفعين من الخدمة التعليمية القديمة، مضيفًا أن تطبيق المشروع على المراحل التعليمية تدريجيًا أمر مطمئن.



