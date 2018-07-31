اتحاد الأثقال يوقع عقد رعاية مع الأهرام للإعلان حتى ٢٠٢٠

وقع الإتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب عقد رعاية شامل مع مؤسسة الأهرام الصحفية برئاسة عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس الإدارة و ذلك من خلال وكالة الأهرام للإعلان.

وقد تم توقيع العقد بمكتب هشام لطفي المشرف العام على قطاع الإعلانات و وكالة الأهرام للإعلان بمؤسسة الأهرام، و وقع العقد محمود محجوب رئيس الإتحاد المصري لرفع الأثقال، و حسن حزين مدير عام وكالة الأهرام للإعلان.

وتم توقيع العقد بحضور هشام لطفي، و محمد جاد مدير تسويق الإتحاد المصري لرفع الأثقال و الذي كان له دور كبير في إتمام هذا التعاقد و الوصول إلى أفضل تسوية بين الطرفين.

ويشمل العقد، الذي يمتد حتى نهاية عام ٢٠٢٠، حقوق تسويق حصرية لوكالة الأهرام للإعلان لرعاية الإتحاد و رعاية جميع أبطال الإتحاد، بالإضافة إلى تنظيم البطولات و بيع مسميات رعاية الاتحاد والتسويق للاتحاد اعلاميًا و جلب رعاة للإتحاد وأبطاله.

وقد أعرب محمود محجوب رئيس الإتحاد المصري لرفع الأثقال عن سعادته بتوقيع هذا العقد قائلًا : هذا العقد من أهم الإنجازات التي تحسب لإتحاد رفع الأثقال. فهو عقد رعاية مع أكبر وكالة إعلان ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، ورعايتها لرياضة رفع الأثقال ولاعبيها تعد خطوة هامة نحو الاهتمام بالألعاب الفردية و هذا هو الدور المجتمعي للمؤسسات الكبرى.

وهذا العقد مع وكالة الأهرام للإعلان سيكون له مردود كبير و سيشجع الرعاة للإتجاه لرفع الأثقال ، قد تحقق ذلك بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها رباعو مصر في المحافل الدولية و القارية و العربية. فعلى سبيل المثال ظهرت صورة بطل العالم محمد إيهاب على مجلة الإتحاد الدولي لرفع الأثقال.

كما حصل إيهاب عام ٢٠١٧ على لقب ثاني أفضل رباع في العالم في جميع الموازين، وأصبح إسم سارة سمير معروف على مستوى العالم و ذلك بعد حصد مصر للعديد من الميداليات ببطولات العالم و الأولمبياد».

وأضاف محجوب أن هذا العقد سيكون له تأثير إيجابي على رياضة رفع الأثقال المصرية، فأكثر ما كان يقلقني هو انقطاع برنامج الإعداد بسبب عدم توافر الميزانية الكافية. و بفضل هذا العقد سنستطيع إعداد لاعبينا بصورة جيدة و بدون إنقطاع من أجل حصد المزيد من البطولات.

وأوضح محجوب أن جزء من قيمة العقد مخصص لأبطال مصر أصحاب الميداليات الأولمبية : محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦ و صاحب ذهبيات بطولة العالم ٢٠١٧، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو و صاحبة ذهبية بطولة العالم للكبار ٢٠١٧ و للناشئين ٢٠١٨.

ومن جانبه قال هشام لطفي المشرف العام على قطاع الإعلانات و وكالة الأهرام للإعلان بمؤسسة الأهرام أن هذا العقد ضمن سلسلة عقود الرعاية الرياضية التي بدأتها مؤسسة الأهرام بسيف عيسى بطل التايكوندو.

وذلك استكمالًا لرعاية مؤسسة الأهرام للألعاب التي تحقق نتائج عالمية رغم عدم تمتعها بالجماهيرية الكبيرة. و هذا تأكيد على دور الأهرام الريادي و عودة الأهرام بقوة لمجال الرياضة و اهتمام المؤسسة بالرياضيين المصريين القادرين على تحقيق إنجازات عالمية و أولمبية.

وأشار لطفي أن مؤسسة الأهرام في طريقها لرعاية اتحادات آخرى، و قد بدأت الشركات في الاهتمام بهذه الرياضات الفردية التي تحقق نتائج عالمبية، وهذا الإهتمام يؤكد أن العائد الربحي لهذه النوعية من العقود سيكون جيد وهذه خطوة هامة سنغير بها شكل الرعاية في المستقبل.

وأكد محمد جاد، مدير تسويق الإتحاد المصري لرفع الأثقال، أن هذا العقد خطوة كبيرة وهامة لرفع الاثقال المصرية، سيساعد على إنتشار اللعبة و التعريف بأبطالها الحاليين و القادميين.

كما أن ستخدام وسائل الدعاية الخاصة بالأهرام سيكون له تأثير كبير على زيادة شهرة اللعبة و زيادة شعبيتها و ذلك من خلال الاستثمار و التسويق الرياضي من خلال الدعاية و الإعلان، كما أن اقتران إسم الأهرام بإتحاد رفع الأثقال سيشجع الشركات الكبرى على رعاية هذه الرياضة و تقديم الدعم لها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف جاد أن تقديم دعم بهذا الشكل من مؤسسة الأهرام ليس أمر جديد على هذه المؤسسة العريقة التي بدأت منذ فترة في هذا الإتجاه، حيث وقعت المؤسسة عقد رعاية لبطل التايكوندو سيف عيسى.